Масове отруєння школярів у Хмельницькому: кількість постраждалих перевалила за 80

У Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні № 1 зафіксували випадки отруєння. Станом на 9 вересня, загалом отруїлись 85 людей. Ще 11 – госпіталізували.

Попередній діагноз – "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт". Усі хворі харчувалися в шкільній їдальні.

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Що відомо про отруєння

Захворіли діти 1 – 4 класів.

11 захворілих осіб (10 дітей та 1 дорослого) госпіталізували в стані середньої важкості.

В інших 74 пацієнтів – легкий перебіг захворювання.

Основні клінічні прояви у дітей багаторазова блювота;

діарея;

підвищення температури тіла від 37 до 39°C

Наразі ще з'ясовують джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню.

Фахівці вже розпочали епідеміологічне розслідування – обстежили 11 працівників їдальні, узяли відповідні зразки продуктів для мікробіологічного дослідження. А в навчальному закладі та в домашніх осередках захворілих провели дезінфекцію.

У поліції Хмельницької області за фактом ймовірного отруєння дітей відкрили кримінальне провадження.

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