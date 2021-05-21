Вакцини від компаній Moderna і Pfizer-BioNTech трішки ефективніші для чоловіків, ніж для жінок. Причина може бути в сприйнятті організмом ліпідних наночастинок, які використовуються у вакцинах для доставки активних інгредієнтів до імунної системи.

До теми Вчені змінили думку про тривалість імунітету до COVID-19

Відмінності в ефективності вакцин невеликі, але помітні:

Клінічні випробування вакцини Moderna показали, що вона на 95,4% ефективна в запобіганні коронавірусу для чоловіків і на 93,1% ефективна для жінок.

Ефективність вакцини від Pfizer і BioNTech становить 96,4% для чоловіків і 93,7% для жінок.

Що це за наночастинки і як вони працюють Як ми вже вказали вище, в обидвох вакцинах є наночастинки на основі ліпідів. Це молекули жиру, які утворюють у воді крихітні сфери, схожі на бульбашки. Грубо кажучи, ці під час виробництва у ці крихітні ліпідні частинки пакують активні інгредієнти вакцин. Саме таким чином препарат не розсмоктується раніше часу та доходить до потрібного місця. В Університеті Мічигану вже давно вивчали, як і чому методи лікування з використанням наночастинок можуть по-різному впливати на пацієнтів в залежності від їхньої статі.

Науковці провели невелике дослідження та виявили причину

Команда науковців Університету штату Мічиган додала наночастинки на основі ліпідів в зразки крові, взятих у 18 пацієнтів (8 чоловіків і 10 жінок). Метою було поспостерігати, як імунні клітини в крові адсорбують ці наночастинки.

Вчені виявили значну різницю між чоловіками й жінками у відношенні одного типу клітин, які називають природними клітинами-кілерами. Ці клітини відповідають за виявлення та знищення інших інфікованих клітин.

Ми виявили, що природні клітини-кілери реагують на ліпідні наночастинки в залежності від статі,

– йдеться в дослідженні.

Результати аналізу:

Природні клітини-кілери від жінок-донорів споживали менше наночастинок, ніж природні клітини-кілери від чоловіків.

Таким чином вчені припустили, що імунна система чоловіків і жінок по-різному реагує на вакцину.

Але є хороші новини – дослідники переконані, що цю різницю можна усунути. Для цього наночастинки необхідно помістити в донорську плазму, безклітинну частину крові. Вчені вважають, що білки в плазмі можуть зв'язуватися з ліпідними наночастинками, даючи їм біологічне покриття.

До речі, вакцина Johnson & Johnson також привернула увагу до статевих відмінностей, адже її рідкісний побічний ефект у вигляді тромбозів вражає переважно жінок. Однак в цьому препараті для вироблення імунітету використовують не наночастинки, а модифіковані аденовіруси.

Вчені закликали наукову спільноту звернути увагу на статеві відмінності та враховувати їх у своїх дослідженнях.