Нове дослідження астми та коронавірусу

У новому дослідженні вчені з Університету Единбурга аналізували дані близько 753 тисячі дітей 5 – 17 років, які проживають у Шотландії. Фахівці зосередилися на всіх випадках госпіталізації протягом 14 днів після позитивного ПЛР-тесту та всіх причин смерті протягом 28 днів.

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У цій групі дітей астма була діагностована майже у 63,5 тисячі дітей, у 4,3 тисячі (6,8%) з них підтвердився COVID-19, до лікарні потрапили 67 пацієнтів.

Вчені також оцінили тяжкість симптомів астми у кожної дитини, лікування та частоту госпіталізацій на фоні загострення цього захворювання до зараження коронавірусом.

Діти з астмою – у групі ризику

Результати показали, що у дітей з погано контрольованою астмою (тобто, після нещодавньої госпіталізації) шанси потрапити до лікарні з коронавірусом у 6 разів вищі у порівнянні з однолітками без цього захворювання. У пацієнтів, яким нещодавно прописали стероїдні препарати, ризик госпіталізації з COVID-19 у порівнянні зі здоровими дітьми був підвищений у 3 рази.

Ключовий висновок цього дослідження в тому, що контроль за дитячою астмою має вирішальне значення, оскільки значно знижує ризик тяжких ускладнень COVID-19 у таких пацієнтів. Тому діти-астматики повинні мати пріоритетне право на вакцинацію від коронавірусу,

– розповіли науковці.

Інше дослідження показало, що ймовірність потрапити до лікарні з коронавірусом в астматиків майже в 4 рази вища у порівнянні з дітьми без цього захворювання. Крім того, у цих пацієнтів частіше спостерігалися такі симптоми, як лихоманка, втома, задишка, біль у грудях та блювання.