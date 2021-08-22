Нове дослідження процесів старіння

Учасниками дослідження стали понад 700 людей у віці від 58 до 98 років. Команда оцінювала передусім функції мозку, які лежать в основі таких важливих аспектів, як пізнання, пам'ять, прийняття рішень, самоконтроль і навіть здатність орієнтуватись в просторі.

До теми Мозок людини може "пророкувати майбутнє": як це вдасться майже кожному

Оскільки кожен з цих компонентів має різні характеристики і залежить від різних областей мозку, вчені припустили, що вони також здатні демонструвати різні моделі старіння.

Яка здатність мозку дійсно знижується

У ході експерименту вчені виявили, що з віком знижується тільки здатність до попередження, в той час, як дві інші функції, навпаки, можуть поліпшуватися.

Дослідження не тільки змінює наше уявлення про те, як старіння впливає на свідомість, а й допоможе вченим покращити клінічну практику, наприклад, для пацієнтів з хворобою Альцгеймера,

– заявив співавтор роботи Майкл Ульман.

Оскільки орієнтування і гальмування належать до звичайних навичок, які дозволяють людям фокусувати увагу, їх можна тренувати і покращувати впродовж життя, щоб компенсувати пошкодження нейронів з віком.