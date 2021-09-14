Деякі вчені його вже встигли називати "надлюдським імунітетом" або "куленепробивним". Але імунолог Шейн Кротті вважає за краще називати його "гібридним імунітетом".

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Особливі антитіла

У таких людей організм виробляє не лише дуже багато антитіл, але й вони відрізняються високою "гнучкістю" та вміють нейтралізувати багато різних варіантів/штамів коронавірусу. Вчені вважають, що вони також будуть ефективними й проти нових штамів SARS-CoV-2.

Група вірусологів вже з'ясувала, що ці антитіла можуть швидко нейтралізувати всі шість варіантів, які ВООЗ віднесла до групи "викликають стурбованість", а також кілька інших вірусів, споріднених SARS-CoV-2, в тому числі один вірус кажанів, два коронавіруси панголінів і той, який викликав першу пандемію SARS-CoV-1.

Ефективність проти усіх штамів коронавірусу

Їхні антитіла були здатні навіть знешкодити спеціально створений вірус з високою стійкістю до нейтралізації: він містив 20 мутацій, які запобігають ефективному зв'язуванню з ним антитіл до SARS-CoV-2. Антитіла тільки вакцинованих або тільки перехворілих були занадто слабкими проти цього мутантного вірусу.

Вчені поки не знають, чи буде у всіх, хто перехворів на COVID-19, а потім отримав мРНК-вакцину, такий ефективний імунний захист. Поки що вдалося ретельно вивчити лише 14 пацієнтів. Але вони підозрюють, що це досить поширене явище.

Раніше вчені знайшли нове супер антитіло проти коронавірусу. Його особливість в тому, що воно кріпиться до тієї частини вірусу, яка зазвичай не змінюється при мутаціях, внаслідок чого досягається висока ефективність. Науковці вже протестували терапію проти найбільш поширених мутацій – потенційних загроз чергової хвилі пандемії, і у всіх випадках антитіла успішно нейтралізували SARS-CoV-2.