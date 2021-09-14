Деякі люди мають "надлюдський" імунітет проти коронавірусу: як вони цього досягнули

Люди, які спочатку перехворіли на коронавірус, а потім зробили щеплення або Pfizer, або Moderna, мають дуже сильний імунітет проти цього патогену.

Деякі вчені його вже встигли називати "надлюдським імунітетом" або "куленепробивним". Але імунолог Шейн Кротті вважає за краще називати його "гібридним імунітетом".

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Особливі антитіла

У таких людей організм виробляє не лише дуже багато антитіл, але й вони відрізняються високою "гнучкістю" та вміють нейтралізувати багато різних варіантів/штамів коронавірусу. Вчені вважають, що вони також будуть ефективними й проти нових штамів SARS-CoV-2.

Група вірусологів вже з'ясувала, що ці антитіла можуть швидко нейтралізувати всі шість варіантів, які ВООЗ віднесла до групи "викликають стурбованість", а також кілька інших вірусів, споріднених SARS-CoV-2, в тому числі один вірус кажанів, два коронавіруси панголінів і той, який викликав першу пандемію SARS-CoV-1.

Ефективність проти усіх штамів коронавірусу

Їхні антитіла були здатні навіть знешкодити спеціально створений вірус з високою стійкістю до нейтралізації: він містив 20 мутацій, які запобігають ефективному зв'язуванню з ним антитіл до SARS-CoV-2. Антитіла тільки вакцинованих або тільки перехворілих були занадто слабкими проти цього мутантного вірусу.

Вчені поки не знають, чи буде у всіх, хто перехворів на COVID-19, а потім отримав мРНК-вакцину, такий ефективний імунний захист. Поки що вдалося ретельно вивчити лише 14 пацієнтів. Але вони підозрюють, що це досить поширене явище.

Раніше вчені знайшли нове супер антитіло проти коронавірусу. Його особливість в тому, що воно кріпиться до тієї частини вірусу, яка зазвичай не змінюється при мутаціях, внаслідок чого досягається висока ефективність. Науковці вже протестували терапію проти найбільш поширених мутацій – потенційних загроз чергової хвилі пандемії, і у всіх випадках антитіла успішно нейтралізували SARS-CoV-2.