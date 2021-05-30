Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя

Люди, які легко перехворіли на коронавірусну інфекцію, виробляють антитіла до SARS-CoV-2, що можуть довго залишатися стабільними в організмі. Ймовірно, їх виробництво буде відбуватися більшу частину життя або взагалі все життя.

Чому важливі антитіла

Антитіла вважаються ключовим інструментом імунного захисту. Так, після недавньої інфекції в організмі виробляються плазмобласти, які є найбільш раннім джерелом антитіл. Відомо, що рівень антитіл в сироватці крові може різко падати після очищення організму від вірусу, однак у людини є більш довговічні клітини, що виробляють антитіла.

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В першу чергу, це В-клітини пам'яті, які циркулюють в крові для запобігання повторному зараженню.

Крім того, у людини також є плазматичні клітини – вони відбуваються з кісткового мозку і здатні виробляти антитіла протягом десятиліть.

Як проводили дослідження

Вчені припустили, що SARS-CoV-2, як і майже всі вірусні інфекції, провокує розвиток плазматичних клітин в кістковому мозку.

Щоб підтвердити свою гіпотезу, вони провели дослідження за участю 77 пацієнтів, більшість з яких перехворіли COVID-19 в легкій формі.

Спочатку вони визначили, що рівень антитіл різко впав упродовж 4 місяців після зараження. Цей результат був досить очікуваним, оскільки багато досліджень вже продемонстрували аналогічну тенденцію.

Однак в довгостроковій перспективі вчені зафіксували, що зниження рівня антитіл сповільнилося і залишалося відносно стабільним протягом 11 місяців. У цей період вчені все ще були здатні виявляти антитіла, які розпізнають спайковий білок SARS-CoV-2.

Антитіла можуть зберігатись впродовж всього життя

Потім вчені вирішили визначити джерело антитіл, виявлений у добровольців. Для цього вони проаналізували В-клітини пам'яті і зразки кісткового мозку випробовуваних.

Спостереження показали, що у більшості людей все ще присутні В-клітини пам'яті через 7 місяців після інфікування, а в кістковому мозку визначалися популяції плазматичних клітин, хоч і на низькому рівні. Їх рівні залишалися стабільними серед всіх добровольців, які пройшли повторний забір кісткового мозку ще через кілька місяців.

Це означає, що багато людей зможуть виробляти антитіла більшу частину життя. Крім того, команда виявила перші ознаки того, що вакцина Pfizer також запускає виробництво плазматичних клітин кісткового мозку.

Ймовірно, вакцини будуть мати такий же стійкий ефект,

– заявив автор дослідження Менно ван Зельм.

Тим часом вчені поки не заявляють, що ці події гарантують тривалий імунітет до COVID-19.