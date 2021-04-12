Вчені виявили, що зміна дієти впливає на чоловічі гормони. Зокрема, деякі звички харчування знижують рівень тестостерону.

Вчені з Вустерського і Уорікського університетів (Велика Британія) визначили, що регулярний прийом їжі з низьким вмістом жирів знижує рівень тестостерону у чоловіків на 10 – 15%. А вегетаріанське меню знижує рівень цього гормону до 26%.

До теми Високий рівень тестостерону пов'язаний з виникненням одного з видів раку

Окрім цього, раціон, в який входить багато жирів, знижує рівень тригліцеридів і кров'яний тиск.

Тим часом рівень тестостерону має вирішальне значення для чоловічого здоров'я. Насамперед для досягнення спортивних результатів, психічного і сексуального потенціалу. А ось занадто низькі показники цього гормону пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету і хвороби Альцгеймера.

Як проводилось дослідження

Вчені об’єднали результати 6 надійно контрольованих досліджень за участю 206 чоловіків та провели систематичний огляд і метааналіз.

Спершу учасники отримували їжу з високим вмістом жирів (до 40% в раціоні), а потім з низьким (до 20%).

Але є одне але

Жири – досить спірна тема в науці про харчування, оскільки високий їхній вміст підвищує рівень холестерину. Тому для людини важливо розрізняти типи жирів.

З одного боку, рослинні жири корисні, оскільки сприяють накопиченню так званого хорошого холестерину в організмі, а з іншого – ті самі жири більш схильні до окислювальних реакцій. Це загрожує пошкодженням клітин, що може перешкодити різним нормальним процесам в організмі. До прикладу, виробленню тих же гормонів. Тож вчені наголосили, що для уточнення інформації потрібні подальші дослідження.