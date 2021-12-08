Деякі структури ДНК можуть стати причиною рідкісних захворювань

Науковці побачили, що нещодавно виявлені в клітинах людини чотириланцюгові структури ДНК, пов'язані з геном, який може впливати на рідкісний синдром Коккейна.

Нові структури ДНК

Крім класичної подвійної спіралі, дослідники нещодавно виявили цілу низку інших конфігурацій ниток ДНК, включаючи ДНК з чотирма спіралями, що утворює вузлові структури, які називаються G-квадруплексами.

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Багато з цих нових конфігурацій ДНК досліджували лише в лабораторних умовах, однак нещодавно G-квадруплекси проаналізували в живих клітинах людини. Однак їх можливі функції у клітинах не виявлено.

Що побачили вчені

Дослідники з Центру молекулярних досліджень в Імперському коледжі Лондона зосередили свою увагу на білку, який пов'язують з синдромом Кокейна (CSB), що переважно взаємодіє з одним конкретним типом G-квадруплексу.

Ці особливі структури ДНК виникають при взаємодії віддалених частин ДНК, які неможливо сформувати усередині клітин.

Висновок

Нормально функціонуючі білки CSB не викликають будь-яких побічних ефектів, але мутації гена, що виробляє білок CSB, можуть спричинити фатальний розлад передчасного старіння – синдром Коккейна, який вбиває багатьох людей ще до 18 років.

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