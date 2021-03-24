У деяких людей імунітет до COVID-19 може тривати десятиліттями
Вчені підтвердили, що антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 у кожного слабшають з різною швидкістю. Але цікаво, що в одних вони можуть триматися всього кілька днів, а в інших – впродовж десятиліть.
Джерело:The Lancet Microbe
Окрім цього, люди з низьким рівнем нейтралізуючих антитіл можуть бути захищені від COVID-19, якщо у них є стійкий Т-клітинний імунітет. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Duke-NUS, Національного центру інфекційних захворювань (NCID) і Агентства з науки, технологій та досліджень (A * STAR) Infectious Diseases Labs.
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Як проводилось дослідження
- Команда спостерігала за 164 пацієнтами з COVID-19 в Сінгапурі впродовж 6 – 9 місяців, аналізуючи їхню кров на нейтралізуючі антитіла проти SARS-CoV-2, наявність Т-клітин і сигнальних молекул імунної системи.
- Згодо вчені використали ці дані для створення алгоритму машинного навчання, аби прогнозувати траєкторії нейтралізуючих антитіл людей з плином часу.
Ключовий висновок цього дослідження полягає в тому, що тривалість життя функціональних нейтралізують антитіл проти SARS-CoV-2 може сильно відрізнятися, і важливо контролювати це на індивідуальному рівні,
– заявив автор-кореспондент дослідження, професор Ван Лінфа з Duke-NUS.
Команда вчених змогла розділити людей на 5 груп залежно від того, як довго зберігалися їхні антитіла:
- Перша група, у якій ніколи не виявляли нейтралізуючих антитіл (негативна група) склала 11,6% від усіх пацієнтів в дослідженні.
- Група "швидко спадна" (26,8%) мала різні ранні рівні антитіл, які швидко зменшувалися.
- Група "повільно спадна" (29%) через 6 місяців показувала позитивний результат на антитіла.
- У "стійкій" групі (31,7%) рівень антитіл зазнав незначних змін до 180 днів.
- А у групі "відстроченої відповіді" (1,8%) спостерігалося помітне зростання нейтралізуючих антитіл під час пізнього одужання.
Хоча це дослідження було зосереджено на визначенні рівнів нейтралізують антитіл, які є частиною комплексної системи імунного захисту організму, іншим важливим аспектом ефективної імунного захисту є Т-клітинний імунітет.
Дослідження показало, що протестовані пацієнти, в тому числі з "негативної групи", показали стійкий Т-клітинний імунітет через 6 місяців після первинного зараження.
Отримані результати важливі при розробці програм вакцинації та стратегій виходу з пандемії.
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