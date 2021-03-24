У деяких людей імунітет до COVID-19 може тривати десятиліттями

Джерело:The Lancet Microbe
Вчені підтвердили, що антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 у кожного слабшають з різною швидкістю. Але цікаво, що в одних вони можуть триматися всього кілька днів, а в інших – впродовж десятиліть.
Окрім цього, люди з низьким рівнем нейтралізуючих антитіл можуть бути захищені від COVID-19, якщо у них є стійкий Т-клітинний імунітет. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Duke-NUS, Національного центру інфекційних захворювань (NCID) і Агентства з науки, технологій та досліджень (A * STAR) Infectious Diseases Labs.
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Ключовий висновок цього дослідження полягає в тому, що тривалість життя функціональних нейтралізують антитіл проти SARS-CoV-2 може сильно відрізнятися, і важливо контролювати це на індивідуальному рівні,
– заявив автор-кореспондент дослідження, професор Ван Лінфа з Duke-NUS.
Команда вчених змогла розділити людей на 5 груп залежно від того, як довго зберігалися їхні антитіла:
Хоча це дослідження було зосереджено на визначенні рівнів нейтралізують антитіл, які є частиною комплексної системи імунного захисту організму, іншим важливим аспектом ефективної імунного захисту є Т-клітинний імунітет.
Дослідження показало, що протестовані пацієнти, в тому числі з "негативної групи", показали стійкий Т-клітинний імунітет через 6 місяців після первинного зараження.
Отримані результати важливі при розробці програм вакцинації та стратегій виходу з пандемії.