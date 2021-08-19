Діабет в матері дуже негативно впливає на зір майбутніх дітей

Вченим виявили зв'язок між діабетом у матері й розвитком поширеного офтальмологічного захворювання у дитини в майбутньому. Ймовірно, високий рівень цукру в крові може сприяти ушкодженню сітківки очей у плода.

Велике дослідження

Аномалії рефракції (АР) – це форми порушень зору, при якій людині складно сфокусувати погляд на якомусь об'єкті. Щоб оцінити зв'язок між діабетом у матері та ризиком розвитку АР у дитини, дослідники проаналізували дані з національних медичних реєстрів Данії про всіх дітей, які народилися в період з 1977 по 2016 роки.

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В цілому в дослідженні взяли участь понад 2,4 мільйона осіб, з яких 56,4 тисячі народилися від матерів з діабетом, в тому числі гестаційним. Спостереження за станом здоров'я учасників велися або до моменту діагностування у них АР, або по досягненню 25 років.

Як діабет матері впливає на зір дитини

Вчені виявили, що з 1997 року число дітей, які народилися у жінок з цим ендокринними захворюваннями, збільшилася з 0,4% до 6,5% у 2016 році.

Крім того, материнський діабет підвищував ймовірність розвитку у дитини в майбутньому короткозорості, далекозорості або астигматизму на 39% в порівнянні з дітьми від жінок без цього діагнозу.

Особливо вразливі виявилися діти, які народилися у жінок з ускладненнями, пов'язаними з діабетом – ризик розвитку АР у них був удвічі вищим в порівнянні з дітьми матерів з цим захворюванням, але без ускладнень.

Автори дослідження вважають, що підвищена ймовірність розвитку цієї патології у дітей пов'язана з високим рівнем цукру в крові у вагітних, який може також підвищити глюкозу в крові майбутньої дитини. Це може сприяти ушкодженню сітківки, зорового нерва і зміні форми очей, що в перспективі призведе до аномалії рефракції.