Чи можна за допомогою флюорографії виявити рак легенів

Флюорографія не ефективна для виявлення раку легенів на ранніх стадіях. Медики рекомендують інші способи скринінгу для людей з груп ризику.

Час має значення

Рак легенів – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань. У великій кількості випадків це захворювання виявляють на пізніх стадіях.

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Через високу смертність на пізніх стадіях, дуже важливо виявляти пухлину раніше. На жаль, у більшості ситуацій рак легенів не викликає жодних симптомів, поки пухлина не стане великою або поки не з'являться метастази. Тому науковці шукають методи для ранньої діагностики захворювання.

Наскільки ефективна флюорографія в діагностиці раку

Великі дослідження показали, що проведення рентгенографії не зменшує ризик померти від раку легені, при цьому рентгенографія не допомагала навіть курцям, у яких ризик захворіти на рак легенів значно вищий. У зв'язку з результатами цих досліджень зараз усі основні онкологічні організації у світі не рекомендують проводити скринінг за допомогою рентгенографії чи флюорографії.

Як проводити скринінг

Нині як метод скринінгу активно застосовується низькодозова комп'ютерна томографія (КТ). На відміну від звичайної комп'ютерної томографії, променеве навантаження під час проведення обстеження зменшується в кілька.

Також трохи знижується якість одержуваної картинки, але при низькодозовій КТ все одно вона виходить тривимірна і точніша: саме ця різниця дозволяє виявляти пухлини ще раніше і точніше. Дуже важливо, що цей метод має не лише якісь теоретичні передумови для того, щоб бути кращим, але й уже показав, що знижує ризик померти від цього захворювання у людей з підвищеним ризиком раку легені.

Кому потрібно проводити скринінг

Проведення скринінгу раку легені необхідно у людей із підвищеним ризиком. Найчастіше до цієї групи відносять виходячи з наступних факторів: