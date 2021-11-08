Перший випадок астми через зміни клімату

Лікар невідкладної медичної допомоги Кайл Мерріт працює у лікарні Кутеней Лейк в Нельсоні, Британська Колумбія. У червні до нього звернулася У червні до нього звернулась 70-річна пацієнтка з утрудненим диханням.

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Саме в той час в регіоні фіксували аномальну спеку (49 градусів за Цельсієм), яка забрала життя щонайменше 595 людей. За словами Мерріта, він помітив, що від спеки найбільше страждали люди, які вже мають проблеми зі здоров'ям і з найменш захищених верств населення.

Жінка, у якої діагностували астму через зміни клімату, мала цукровий діабет та серцеву недостатність, а також жила у трейлері без кондиціонера. Через спеку її проблеми зі здоров'ям загострилися.

Якщо ми не дивимося на основну причину, а лише лікуємо симптоми, ми будемо відставати все далі й далі,

– зазначив лікар.

Саме тому він поставив пацієнті діагноз, пов'язаний із глобальним потеплінням. Він сподівався, що інші лікарі теж задумаються, над здоров’ям їхніх пацієнтів та зміною клімату.

Негативний вплив на психічне здоров'я

Мерріт каже, що він бачив, як у багатьох пацієнтів, які вже страждали від депресії або тривоги, погіршилися симптоми під час сезону лісових пожеж. Цей дим навіть викликав спогади у пацієнта, який боровся з посттравматичним стресовим розладом, коли він був солдатом.

Також раніше вчені дійшли до висновку, що на появу коронавірусу SARS-CoV-2 могли повпливати зміни клімату. Науковці зібрали певні докази.