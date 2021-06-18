Діарея: чому виникає та що робити

Пронос, або діарея, періодично трапляється з кожним. На щастя, зазвичай страждання не затягуються, але кілька болісних годин або днів потрібно якось пережити.

Про пронос кажуть, коли випорожнення стають незвично рідким, а позиви в туалет – частими, як правило, не менше трьох разів на добу. У більшості випадків понос проходить без втручання лікарів протягом декількох діб або швидше.

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Причини проносу різноманітні. Зазвичай це вірусні або бактеріальні інфекції, непереносимість харчових продуктів, однак його можуть викликати зловживання алкоголем, приймання антибіотиків або деяких інших ліків, стрес і інші фактори.

Що робити при діареї

Пити достатню кількість рідини

При легкій діареї це основний метод лікування. При проносі людина втрачає багато води, це необхідно компенсувати, потрібно не допустити зневоднення. Заповнювати втрату рідини краще не простою водою, а розчинами, що містять сіль і глюкозу, – це допомагає рідині затримуватися в організмі.

В аптеках продаються спеціальні порошки, з яких легко зробити розчин для відновлення водно-сольового балансу. Інший, менш ефективний, варіант – пити розведений натуральний сік з солоними крекерами. Краще не вживати каву і газовані напої.

При важкому зневодненні необхідна допомога професіоналів: може знадобитися внутрішньовенне вливання рідин.

Стежити за харчуванням

При відсутності апетиту при проносі перевага віддається рідинам, з їжі добре підходять приготовані овочі (в першу чергу крохмалисті, наприклад, картопля і цукіні), макаронні вироби, каші (рис, пшениця, овес), супи, білий хліб. У їжу потрібно додавати сіль. Додатково можна їсти солоні крекери, банани. Харчуватися краще невеликими порціями.

При необхідності приймати ліки

Існують безрецептурні препарати для зупинки проносу (наприклад, лоперамід). Вони впливають не на причину проблеми, а на її механізми, гальмують рух кишківника. Їх не слід застосовувати, якщо температура тіла перевищує 38 градусів або у випорожненнях з'явилася кров.

Антибактеріальні препарати частіше не потрібні при проносі, в деяких випадках вони можуть погіршити його перебіг. Вони можуть бути рекомендовані в разі частих (більше восьми разів на день) позивів, зневодненні, симптомах понад тиждень, при ослабленому імунітеті та під час лікування в стаціонарі. Рішення про призначення приймає лікар.

Не поширювати інфекцію

Оскільки причиною проносу частіше є інфекція, необхідно вжити заходів, щоб вона не передалася іншим. Для цього потрібно:

Часто мити руки з милом.

Прати одяг і постільну білизну, забруднену фекаліями або блювотними масами, окремо від інших речей в гарячій воді.

Мити сидіння унітазу, ручки кранів, дверні ручки та поверхні щодня.

Не можна: