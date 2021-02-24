Діарея та глухота: на Закарпатті медики заявили про нові симптоми мутованого COVID-19
На Закарпатті лікарі, які працюють з хворими на COVID- 19 пацієнтами, реєструють зміну перебігу хвороби. Все частішими симптомами є діарея, блювання та глухота, раніше подібні ознаки не виникали у ковідних пацієнтів.
Джерело:Укрінформ
В Україні, ймовірно, уже циркулюють мутовані версії коронавірусу
Директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний під час брифінгу розповів, що медики все частіше фіксують інфікування мутованим коронавірусом.
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Так, за його словами, якщо раніше в одиниць фіксувалися такі прояви, як блювота, діарея – зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, таку приглухуватість.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Вірус адаптувався до лікування
Крім цього, заявив Пшеничний, зі слів медиків, пройшла не тільки мутація вірусу, а й адаптація до лікування.
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Ситуація з коронавірусом на Закарпатті: коротко
- Станом на 24 лютого 2021 року на Закарпатті офіційно захворіли на COVID-19 понад 38 тисяч людей.
- Зокрема, від учора хворобу підтвердили 389 пацієнтам.
- Медична система в області перевантажена, лікарні вщент заповнені хворими.
- З 17 лікарень, що приймають хворих на COVID-19, 6 – заповнені на 100%.
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