На Закарпатті лікарі, які працюють з хворими на COVID- 19 пацієнтами, реєструють зміну перебігу хвороби. Все частішими симптомами є діарея, блювання та глухота, раніше подібні ознаки не виникали у ковідних пацієнтів.

В Україні, ймовірно, уже циркулюють мутовані версії коронавірусу

Директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний під час брифінгу розповів, що медики все частіше фіксують інфікування мутованим коронавірусом.

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Так, за його словами, якщо раніше в одиниць фіксувалися такі прояви, як блювота, діарея – зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, таку приглухуватість.

Анатолій Пшеничний “ Медики, котрі працюють з ковідними хворими, говорять про мутацію вірусу, зокрема, називають нехарактерні симптоми — це блювота, діарея та глухота. Якщо раніше, ще півроку тому, йшлося про втрату нюху та смаку, то зараз COVID-19 проявляється по-іншому ”.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Вірус адаптувався до лікування

Крім цього, заявив Пшеничний, зі слів медиків, пройшла не тільки мутація вірусу, а й адаптація до лікування.

Анатолій Пшеничний “COVID-19 зараз не настільки чутливий до тих методів лікування, якими ми користувалися ще пару місяців назад. Тому так багато важких пацієнтів у лікарнях. Також медики відзначають іншу швидкоплинність процесу хвороби, викликаною мутованим коронавірусом”.

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Ситуація з коронавірусом на Закарпатті: коротко

Станом на 24 лютого 2021 року на Закарпатті офіційно захворіли на COVID-19 понад 38 тисяч людей.

Зокрема, від учора хворобу підтвердили 389 пацієнтам.

Медична система в області перевантажена, лікарні вщент заповнені хворими.

З 17 лікарень, що приймають хворих на COVID-19, 6 – заповнені на 100%.