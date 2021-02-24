Діарея та глухота: на Закарпатті медики заявили про нові симптоми мутованого COVID-19

Джерело:Укрінформ
На Закарпатті лікарі, які працюють з хворими на COVID- 19 пацієнтами, реєструють зміну перебігу хвороби. Все частішими симптомами є діарея, блювання та глухота, раніше подібні ознаки не виникали у ковідних пацієнтів.
Директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний під час брифінгу розповів, що медики все частіше фіксують інфікування мутованим коронавірусом.
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Так, за його словами, якщо раніше в одиниць фіксувалися такі прояви, як блювота, діарея – зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, таку приглухуватість.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Крім цього, заявив Пшеничний, зі слів медиків, пройшла не тільки мутація вірусу, а й адаптація до лікування.
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Довідка! Від початку пандемії у світі зафіксували десятки тисяч різних варіантів SARS-CoV-2. Найповніша відкрита база даних – Національного центру біотехнологічної інформації (США) – містить геноми вже понад 38 000 варіацій SARS-CoV-2 з різних частин світу. Але в ній немає жодного українського зразка.