Деякі групи племен контактують з людьми та намагаються розвинути сферу туризму. При цьому вони повністю вакциновані проти коронавірусу та вимагають того ж від мандрівників.

До теми В Дії з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів

Це при тому, що ще в 70-их роках ці люди жили у джунглях абсолютно в диких умовах. Побачивши літак, вони кидали у нього списами, думаючи що це монстр чи привид.

Несподівана ситуація виникла під час зйомок програми "Світ навиворіт". Один з гідів, який також є частиною племені, попросив у знімальної групи продемонструвати COVID-сертифікат. На запитання журналіста Гінто відповів, що сам вакцинований, як і все його плем'я. За його словами, влада щепила навіть найвіддаленіші племена.

До слова, сам Гінто аж у 20-річному віці дізнався про існування інших народів.



Дмитро Комаров демонструє COVID-сертифікат та паспорт щеплень / Скриншот з відео

Зверніть увагу: Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Як згенерувати COVID-сертифікат в Дія: