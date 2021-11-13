Дике плем'я з Амазонки вимагає у туристів сертифікат про COVID-вакцинацію: кумедне фото

Дике плем'я ваорані познайомилося з цивілізованим світом лише у 20 столітті. Частина з них досі живе у лісі та нападає на чужинців, які заходять на їхню територію.

Деякі групи племен контактують з людьми та намагаються розвинути сферу туризму. При цьому вони повністю вакциновані проти коронавірусу та вимагають того ж від мандрівників.

До теми В Дії з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів

Це при тому, що ще в 70-их роках ці люди жили у джунглях абсолютно в диких умовах. Побачивши літак, вони кидали у нього списами, думаючи що це монстр чи привид.

Несподівана ситуація виникла під час зйомок програми "Світ навиворіт". Один з гідів, який також є частиною племені, попросив у знімальної групи продемонструвати COVID-сертифікат. На запитання журналіста Гінто відповів, що сам вакцинований, як і все його плем'я. За його словами, влада щепила навіть найвіддаленіші племена.

До слова, сам Гінто аж у 20-річному віці дізнався про існування інших народів.



Дмитро Комаров демонструє COVID-сертифікат та паспорт щеплень / Скриншот з відео

Як згенерувати COVID-сертифікат в Дія:

Завантажте застосунок. Якщо він у вас вже був встановлений, оновіть його в AppStore або Google Play.

Далі слід натиснути "Послуги", після цього – "COVID-сертифікати" і "Отримати сертифікат". Наприкінці у вас попросять підписати згоду на передавання даних "Дія.Підписом".

"Коли "Дія" знайде інформацію щодо вашої вакцинації в реєстрах, сертифікат одразу підтягнеться в застосунок.