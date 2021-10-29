Загалом за добу інфікувались 26 870 людини. До лікарень госпіталізували 5 463 людини з вираженими симптомами коронавірусу.

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Від ускладнень недуги, на жаль, померли 648 пацієнтів. Водночас вдалося побороти недугу 9 784 особам.

Новий абсолютний максимум в Україні був лише добу тому – коли зафіксували 26 071 нових випадків.

Темпи тестування населення

Впродовж 29 жовтня в Україні провели 142 277 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 74 027,
  • методом ІФА – 20 592,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 47 658.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

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