Новий максимум: понад 26,5 тисяч COVID-хворих лише за добу

29 жовтня 2021 , 08:16
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні знову підтвердили понад 26,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Це новий рекордний показник за увесь час. Серед хворих 1 824 дітей та 491 медпрацівник.

Загалом за добу інфікувались 26 870 людини. До лікарень госпіталізували 5 463 людини з вираженими симптомами коронавірусу. 

Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Від ускладнень недуги, на жаль, померли 648 пацієнтів. Водночас вдалося побороти недугу 9 784 особам. 

Новий абсолютний максимум в Україні був лише добу тому – коли зафіксували 26 071 нових випадків. 

Темпи тестування населення

Впродовж 29 жовтня в Україні провели 142 277 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 74 027,
  • методом ІФА – 20 592,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 47 658.
Важливо! Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 878 674 випадки інфікування коронавірусом .

Станом на 28 жовтня одужало 2 421 495 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 66 852 мешканці країни.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Новина доповнюється...

Автор: Аліна Оліховська