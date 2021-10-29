Новий максимум: понад 26,5 тисяч COVID-хворих лише за добу
Джерело:МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні знову підтвердили понад 26,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Це новий рекордний показник за увесь час. Серед хворих 1 824 дітей та 491 медпрацівник.
Загалом за добу інфікувались 26 870 людини. До лікарень госпіталізували 5 463 людини з вираженими симптомами коронавірусу.
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Від ускладнень недуги, на жаль, померли 648 пацієнтів. Водночас вдалося побороти недугу 9 784 особам.
Новий абсолютний максимум в Україні був лише добу тому – коли зафіксували 26 071 нових випадків.
Темпи тестування населення
Впродовж 29 жовтня в Україні провели 142 277 тести на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 74 027,
- методом ІФА – 20 592,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 47 658.
Станом на 28 жовтня одужало 2 421 495 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 66 852 мешканці країни.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
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