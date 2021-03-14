За добу 13 березня вакцину проти коронавірусу отримали 3 596 людей. Втім, днем раніше вакцинували понад 9 000 людей – вдвічі більше.

Понад 50 тисяч українців вже вакцинували За минулу добу істотно знизилася динаміка вакцинації проти коронавірусу. Загалом з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб. До теми Ліквідувати дефіцит: створили новий альянс розподілу вакцин у світі Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу: Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 120 щеплень;

Дніпропетровська область – 80 щеплень;

Донецька область – 130 щеплень;

Житомирська область – 110 щеплень;

Закарпатська область – 210 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 214 щеплень;

Київська область – 260 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 370 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 130 щеплень;

Полтавська область – 82 щеплення;

Рівненська область – 110 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 210 щеплень;

Харківська область – 120 щеплень;

Херсонська область – 230 щеплень;

Хмельницька область – 270 щеплень;

Чернівецька область – 290 щеплень;

Чернігівська область – 170 щеплень;

Черкаська область – 110 щеплень.

Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал