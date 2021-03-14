Динаміка впала вдвічі: скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу

За добу 13 березня вакцину проти коронавірусу отримали 3 596 людей. Втім, днем раніше вакцинували понад 9 000 людей – вдвічі більше.
Понад 50 тисяч українців вже вакцинували
За минулу добу істотно знизилася динаміка вакцинації проти коронавірусу. Загалом з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб.
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Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 10 щеплень;
- Волинська область – 120 щеплень;
- Дніпропетровська область – 80 щеплень;
- Донецька область – 130 щеплень;
- Житомирська область – 110 щеплень;
- Закарпатська область – 210 щеплень;
- Запорізька область – 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 214 щеплень;
- Київська область – 260 щеплень;
- Кіровоградська область – 90 щеплень;
- Луганська область – 370 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 120 щеплень;
- Одеська область – 130 щеплень;
- Полтавська область – 82 щеплення;
- Рівненська область – 110 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 210 щеплень;
- Харківська область – 120 щеплень;
- Херсонська область – 230 щеплень;
- Хмельницька область – 270 щеплень;
- Чернівецька область – 290 щеплень;
- Чернігівська область – 170 щеплень;
- Черкаська область – 110 щеплень.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал