Динаміка впала вдвічі: скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу

14 березня 2021 , 11:17
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Джерело:

телеграм-канал "Коронавірус Інфо"

За добу 13 березня вакцину проти коронавірусу отримали 3 596 людей. Втім, днем раніше вакцинували понад 9 000 людей – вдвічі більше.

Понад 50 тисяч українців вже вакцинували

За минулу добу істотно знизилася динаміка вакцинації проти коронавірусу. Загалом з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб.

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Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 10 щеплень;
  • Волинська область – 120 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 80 щеплень;
  • Донецька область – 130 щеплень;
  • Житомирська область – 110 щеплень;
  • Закарпатська область – 210 щеплень;
  • Запорізька область – 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 214 щеплень;
  • Київська область – 260 щеплень;
  • Кіровоградська область – 90 щеплень;
  • Луганська область – 370 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • Миколаївська область – 120 щеплень;
  • Одеська область – 130 щеплень;
  • Полтавська область – 82 щеплення;
  • Рівненська область – 110 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 210 щеплень;
  • Харківська область – 120 щеплень;
  • Херсонська область – 230 щеплень;
  • Хмельницька область – 270 щеплень;
  • Чернівецька область – 290 щеплень;
  • Чернігівська область – 170 щеплень;
  • Черкаська область – 110 щеплень.


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