Динозавр Долі

Палеонтологи зробили це відкриття, дослідивши скам’янілі кістки шиї диплодоцида, величезного довгошийого травоїдного динозавра, який жив на Землі в пізньому юрському періоді.

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Вчені оглядали скам'янілості динозавра, на ім'я Доллі, знайдені в штаті понад 30 років тому, коли він помітили незвичайні нарости, схожі на броколі, на кістках шиї поряд із якими проходили повітряні мішки – вони були частиною дихальної системи динозаврів.

Нарости схожі на деформації, утворюються й у сучасних птахів після респіраторної інфекції.

Яку хворобу мав динозавр

Ймовірно, Доллі захворіла на щось на кшталт аспергільозу – його викликають спори цвілевих грибків, які потрапили в організм при диханні. Інфекція поширилася дихальними шляхами і через повітряні мішки дісталася кісток хребта.

Здається, що Доллі була дуже схожа на хвору людину: кашляла, чхала, її кидало в жар. У нас у всіх були такі самі симптоми. Мабуть, усі ми колись почували себе так само паршиво, як і Доллі,

– зазначили науковці.

Аспергільоз смертельний для сучасних птахів без лікування. Але поки не відомо, чи динозавр помер від цієї хвороби. Результати дослідження допоможуть дослідникам зрозуміти, як подібні захворювання впливають на динозаврів.