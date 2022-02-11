Динозаври теж хворіли на застуду: нова знахідка палеонтологів

11 лютого 2022 , 15:51
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Джерело:

The Guardian

Респіраторні інфекції не є сучасним захворюванням, дослідники знайшли перші докази того, що хворобу була у динозавра, який жив 150 мільйонів років тому.

Динозавр Долі 

Палеонтологи зробили це відкриття, дослідивши скам’янілі кістки шиї диплодоцида, величезного довгошийого травоїдного динозавра, який жив на Землі в пізньому юрському періоді.

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Вчені оглядали скам'янілості динозавра, на ім'я Доллі, знайдені в штаті понад 30 років тому, коли він помітили незвичайні нарости, схожі на броколі, на кістках шиї поряд із якими проходили повітряні мішки – вони були частиною дихальної системи динозаврів.

Нарости схожі на деформації, утворюються й у сучасних птахів після респіраторної інфекції.

Яку хворобу мав динозавр 

Ймовірно, Доллі захворіла на щось на кшталт аспергільозу – його викликають спори цвілевих грибків, які потрапили в організм при диханні. Інфекція поширилася дихальними шляхами і через повітряні мішки дісталася кісток хребта.

Здається, що Доллі була дуже схожа на хвору людину: кашляла, чхала, її кидало в жар. У нас у всіх були такі самі симптоми. Мабуть, усі ми колись почували себе так само паршиво, як і Доллі,
– зазначили науковці. 

Аспергільоз смертельний для сучасних птахів без лікування. Але поки не відомо, чи динозавр помер від цієї хвороби. Результати дослідження допоможуть дослідникам зрозуміти, як подібні захворювання впливають на динозаврів.

Автор: Олександр Бевза