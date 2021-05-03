Вірусолог з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч розповів, що наразі заражені перебувають в Обласній інфекційній лікарні у Варшаві. Фахівець наголосив: досі невідомо, чи цей штам є небезпечнішим для людей.

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За словами Пірча, дослідження наразі тривають.

Евакуацію дипломата здійснили упродовж 28 годин. Влада Польщі вже подякувала за сприяння співробітникам багатьох установ. З Індії вдалося вивезти дипломата, його вагітну дружину (також інфіковану) та 4 дітей подружжя.

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