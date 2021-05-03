Заразилися дипломат та вагітна жінка: "індійський" штам COVID-19 вже у Польщі

Станом на 3 травня "індійський" штам коронавірусу дістався до Польщі. Інфікованого дипломата та його сім'ю евакуювали з Індії.

Вірусолог з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч розповів, що наразі заражені перебувають в Обласній інфекційній лікарні у Варшаві. Фахівець наголосив: досі невідомо, чи цей штам є небезпечнішим для людей.

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За словами Пірча, дослідження наразі тривають.

Евакуацію дипломата здійснили упродовж 28 годин. Влада Польщі вже подякувала за сприяння співробітникам багатьох установ. З Індії вдалося вивезти дипломата, його вагітну дружину (також інфіковану) та 4 дітей подружжя.

Що відомо про COVID-19 в Індії

Навесні 2021 року ситуація з коронавірусом в Індії погіршилася до рівня катастрофи.

Щодоби у країні виявляють до 400 тисяч нових заражених.

У місцевих крематоріях не встигають спалювати тіла померлих.

Однією з причин катастрофи став новий штам коронавірусу. Його вже назвали "індійським".

Щоб вберегти своїх громадян, Україна з 2 травня закрила в'їзд для громадян з Індії.