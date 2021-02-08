Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що Україна одна з перших розпочала боротьбу з коронавірусом.

Про це він повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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Як ВООЗ ставиться до дій України в боротьбі з коронавірусом

Він пообіцяв, що ВООЗ буде продовжувати надавати підтримку для того, щоб зупинити поширення коронавірусу та рятувати життя.

Тедрос Адханом Гебреєсус “ Я вітаю Україн з тими ранніми кроками та методами, до яких ви вдалися, щоб протидіяти коронавірусу. Україна була однією з перших країн, котра розробила план готовності та відповіді на пандемію. Ми вдячні уряду України за всі ті кроки, які вони вжили для того, щоб знизити поширення коронавірусу ”.

Допомога ВООЗ для України

Директор ВООЗ наголосив, що організація намагалася підтримувати усі зусилля та сприяла розбудові потужностей лабораторій та покращувала засоби, які допомагали протидіяти пандемії. ВООЗ також підтримало понад 200 медичних закладів для того, щоб допомогти протидіяти туберкульозу та ВІЛ\СНІДу.

Цей вірус можна стримувати, якщо дотримуватись профілактичних заходів. І ми можемо відігравати у цьому свою окрему роль. Я закликаю вас продовжувати у тому ж дусі. Останній рік ми засвоїли, що ті ігри, які виграються дуже легко, згодом легко можна програти. І ми розуміємо, що ті смерті, які зараз трапляються є все більш трагічними, оскільки вже доступна вакцина,

– сказав голова ВООЗ