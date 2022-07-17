На Рівненщині з голови жінки дістали 9-сантиметрового гельмінта

У Рівненській області жінка звернулася до лікарів через пухлину, яка утворилася на голові. Під час її видалення хірург дістав 9-сантиметрового гельмінта.

У відомстві зазначили, що цей рідкісний випадок зараження гельмінтами трапився в Березнівському районі Рівненської області.

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В кінці червня пацієнтка звернулася до лікаря з пухлиною, розташованою на волосистій частині голови, від час видалення якої виявили гельмінта виду Dirofilaria repens. Лікар-хірург був здивований, адже це перший випадок у його практиці та у 2022 році на території нашої області,

– зазначили в центрі.

Як вберегтися від дирофіляріозу

"У хворих тварин самка гельмінта народжує живих личинок – мікрофілярій, які під час укусу комара потрапляють в організм комахи, де розвиваються до інвазійної стадії і під час наступних укусів потрапляють до інших тварин чи людей, у тілі яких продовжують розвиватися та рости. Безпосередньо від хворих тварин та людей підшкірний дирофіляріоз не передається", – зазначають фахівці.

Аби вберегтися від цього захворювання, медики радять захищати себе та домашніх тварин від укусів комарів, застосовуючи різні види репелентів, інсектицидів та фумігаторів, своєчасно проводити дегельмінтизацію домашнім улюбленцям.

Дирофіляріоз в Україні

Зараження цим видом гельмінтів називається дирофіляріоз. У людей, як правило, він проявляється або підшкірними вузлами або вузловими ураженнями легеневої паренхіми, у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно. Паразит передається в основному через укуси комарів. Найчастіше від них потерпають м’ясоїдні ссавці, зокрема собаки, коти, лисиці тощо.

Перший випадок дирофіляріозу в Україні зафіксували у 1996 році. З тог часу постійно збільшується кількість хворих, вважається, що в нашу країну це захворювання завезли з ендемічних країн хворими на дирофіляріоз собаками, які й стали джерелом зараження для українців.