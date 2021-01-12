У каліфорнійському парку розваг Disneyland Resort відкриють великий пункт вакцинації від COVID-19. У такий спосіб місцева влада намагається збільшити кількість щеплень серед американців.

Новий пункт у Діснейленді запрацює вже цього тижня. Про це повідомляє влада округу Оріндж.

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Як отримати вакцину

Округ Оріндж створює перший великий пункт розподілу вакцин у Disneyland Resort в Анахаймі,

– йдеться в повідомленні.

Щоб отримати вакцину в пункті Діснейленду, спершу необхідно зареєструватися у спеціальному додатку.

Важливо! США посідає перше місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Зокрема, від початку пандемії в країні зафіксували 22,6 мільйона випадків захворювання, з них 370 тисяч людей – померли.

Вакцинація у США: що відомо