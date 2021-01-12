Замість розваг: у Діснейленді відкриють пункт вакцинації від коронавірусу
У каліфорнійському парку розваг Disneyland Resort відкриють великий пункт вакцинації від COVID-19. У такий спосіб місцева влада намагається збільшити кількість щеплень серед американців.
Новий пункт у Діснейленді запрацює вже цього тижня. Про це повідомляє влада округу Оріндж.
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Як отримати вакцину
Округ Оріндж створює перший великий пункт розподілу вакцин у Disneyland Resort в Анахаймі,
– йдеться в повідомленні.
Щоб отримати вакцину в пункті Діснейленду, спершу необхідно зареєструватися у спеціальному додатку.
Вакцинація у США: що відомо
- Американсько-німецька вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- Кампанія з масової вакцинації проти COVID-19 стартувала 14 грудня.
- 18 грудня у США схвалили другий препарат – вакцину від Moderna.
- Очікувалося, що 20 мільйонів американців буде вакциновано до Нового року.
- Реалії показали лише 4,2 мільйона людей, які отримали початкові дози дводозової вакцини від Pfizer-BioNTech та Moderna.
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