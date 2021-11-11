Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Тамар Габунія. Дітей у групі 12 – 15 років вакцинуватимуть за згодою батьків.

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"Відповідно, діти віком від 12 до 15 років можуть піти в центри вакцинації та отримати дозу Pfizer", – додала Габунія. Вона переконана, що хоч рівень зараження дітей не високий, але їх вакцинація є важливою.

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