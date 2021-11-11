Дітей у Грузії вакцинуватимуть від COVID-19 з 12 років

Грузинська Рада імунізації дозволила вакцинувати дітей з 12 років. Неповнолітних імунізуватимуть препаратом Pfizer.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Тамар Габунія. Дітей у групі 12 – 15 років вакцинуватимуть за згодою батьків.

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"Відповідно, діти віком від 12 до 15 років можуть піти в центри вакцинації та отримати дозу Pfizer", – додала Габунія. Вона переконана, що хоч рівень зараження дітей не високий, але їх вакцинація є важливою.

Вакцинація дітей у світі: головне

У США органи охорони здоров'я схвалили вакцину Pfizer-BioNTech для дітей у віці від 5 до 11 років.

Таке рішення може змінити хід пандемії COVID-19, особливо коли діти повернуться до школи.

В Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 до 17 років.

Раніше у Грузії вакцинували підлітків з 16 років.