Дослідження антитіл

У дослідженні порівнювалися титри антитіл у 57 дітей і 51 дорослого пацієнта з легкою або безсимптомною формою COVID-19. Інфекція була підтверджена ПЦР-тестуванням, після чого фахівці брали зразки крові у всіх учасників протягом 41 дня.

Читайте також: Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

У всіх дорослих пацієнтів було відзначено значне зростання нейтралізуючих антитіл з моменту гострої фази захворювання до повного одужання. Однак у дітей динаміка збільшення титру антитіл була нижчою. Достовірність результатів була підтверджена за допомогою чотирьох різних тест-систем.

У дітей не виникають антитіла після легкого перебіг коронавірусу

Антитіла виробилися у 76% дорослих учасників, імунна відповідь була відсутньою переважно у безсимптомних носіїв. У групі дітей антитіла виробилися тільки у 37% учасників, причому їх наявність або відсутність не було пов'язано з формою інфекції.

Примітно, що у дітей без антитіл вони не виробилися навіть на 94 день після появи симптомів. У них також був відсутня клітинна імунну відповідь, в той час, як у безсимптомних дорослих він виробився.

За словами вчених, що це дослідження проводилося торік до поширення дельта-варіанту коронавірусу, тому зараз неможливо сказати, чи збільшують ці особливості імунної відповіді у дітей ризик повторного захворювання.

Але нещодавно ізраїльські вчені проаналізували ефективність вакцинації проти коронавірусу серед підлітків, зокрема вивчали протидію штаму Дельта. Дослідження показало, що вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 є високоефективною проти мутованої версії вірусу.