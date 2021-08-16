У дітей, які народилися в часи пандемії, знижений рівень інтелекту

Пандемія негативно вплинула на дітей: за останніми даними, показники депресії тривожності у них виросли удвічі. Нові дані показали, що пандемія негативно відбилася навіть на найменших.

Нове дослідження

У дослідження включили 672 дитини, з них 188 народилися після липня 2020 року, 308 – до січня 2019 року, а 176 з'явилися на світло в період з січня 2019 року по березень 2020 року.

Також на тему: У США рівень госпіталізацій дітей зі штамом Дельта сягнув рекордних показників

Всі діти народилися в призначені терміни та не мали вроджених вад. Щоб оцінити рівень розвитку усіх учасників, фахівці провели серію тестів, в тому числі на IQ (коефіцієнт інтелекту), когнітивні здібності й вербальні та моторні функції.

Вплив пандемії на розвиток дітей

У всіх дітей, які народилися під час пандемії, були значно нижчими всі показники. Чим нижчим був рівень соціально-економічного становища батьків, тим гірше були у дитини інтелектуальні, когнітивні, вербальні та рухові здібності. Більш того, середній рівень IQ учасників не перевищував 78, в той час, як до пандемії цей показник в американських дітей був не менший 100.

На думку авторів дослідження, вся справа в колосальному стресі, який відчували батьки під час вимушеної ізоляції, коли доводилося поєднувати роботу, домашні справи та догляд за дитиною. Ймовірно, цей фактор міг також вплинути на внутрішньоутробний розвиток.

Материнський стрес, тривога і депресія під час вагітності можуть негативно впливати на мозок дитини, що призводить до потенційної затримки моторного, когнітивного і поведінкового розвитку. Це пов'язано з впливом гормонів стресу, в тому числі кортизолу,

– зазначили науковці.

Що відомо про коронавірус у дітей

Джерело: Nature