У дітей, які народилися під час пандемії COVID-19, виявили затримку в розвитку

Дослідники зі США провели експеримент і виявили, що шестимісячні немовлята, народжені в перший рік пандемії, набирають низькі оцінки за когнітивними та руховими навичками.

У серпні минулого року інші науковці заявили про те, що немовлята, народжені у пандемію, мають нижчий рівень IQ. Рівень їхніх інтелектуальних здібностей виявився більш ніж на 20 пунктів меншим, ніж той же показник, який спостерігався в малюків впродовж 10 років до спалаху COVID-19.

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Тепер науковці з Колумбійського та Каліфорнійського університетів і Психіатричного інституту штату Нью-Йорк (США) провели інше дослідження.

Дослідники проаналізували показники 255 дітей, які народилися в лікарні Моргана Стенлі в Нью-Йорку з березня по грудень 2020 року, а також 62 дітей, які з'явилися на світ до пандемії.

Майже половина мам, які брали участь у дослідженні, під час вагітності перенесли коронавірус. Хоча більшість із них перехворіли у легкій чи безсимптомній формі.

Відомо, що немовлята, народжені від жінок, які перенесли COVID-19 під час вагітності, мають високий ризик розвитку патологій нервової системи та мозку. Тож вчені припускали, що виявлять деякі зміни у розвитку таких немовлят. Але на превеликий подив науковців, вони не знайшли жодного зв'язку між перенесеною коронавірусною інфекцією у породіль та патологіями нервової системи у дітей.

Результати дослідження

Пандемія коронавірусу вплинула на рухові та когнітивні навички новонароджених. Будь-яких значних відмінностей у розвитку дітей від COVID-перехворілих та здорових мам не було. Науковці вважають, що велику роль тут відіграв стрес, який переживали люди у перший рік поширення COVID-19.

Втім, дуже великих відмінностей у показниках таких навичок між дітьми, народженими до пандемії та під час неї також не знайшли. Йдеться лише про вищу частоту затримок у розвитку вищезгаданих функцій та невеликі зрушення в середніх балах між тими та іншими дітьми.

Однак дослідники зауважили, що навіть ці невеликі зміни вимагають пильної уваги, оскільки вони можуть вплинути на охорону здоров'я і здоров'я населення в цілому. Це відомо з досвіду інших пандемій та стихійних лих.