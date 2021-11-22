Діти з атопічним дерматитом повільніше ростуть та мають проблеми з вагою

Нове дослідження показало, що атопічний дерматит приносить не тільки фізичний дискомфорт та проблеми естетичного характеру дітям, але також може позначитися на їхньому зрості та масі тіла.

Екзема або атопічний дерматит викликає почервоніння, свербіж та лущення шкіри. Це хронічне захворювання зазвичай проявляється у дитячому віці й може супроводжувати людину протягом усього життя – повністю одужати від нього неможливо. Поширеність захворювання серед дітей у розвинених країнах становить до 20%, серед дорослого населення – 2 – 8%.

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Нове дослідження екземи у дітей

У своїй науковій роботі фахівці зазначили, що зв'язок між атопічним дерматитом, зростом та вагою дітей оцінювався лише у кількох невеликих дослідженнях, і результати були суперечливими. Щоб підтвердити або спростувати цю гіпотезу, вчені скористалися даними канадського дослідження, яке тривало з 2008 до 2021 року. У ньому брали участь діти віком 5 років і молодше, за станом їхнього здоров'я стежили в міру дорослішання. У новий аналіз було включено дані 10,6 тисячі дітей у віці 2 років.

Вчені зосередилися на результатах анкетування батьків, у яких вони у тому числі відповідали на питання про симптоми дерматиту у маленьких учасників, а також на даних зросту та маси тіла кожного з них. Для оцінки цих параметрів використовувався відкалібровані прилади.

Менший зріст

Виявилося, що діти з екземою у віці 2 років були в середньому на 0,5 сантиметра нижчі у порівнянні з однолітками без цього захворювання, а у віці 5 років – вже на 0,6 сантиметра. Але є й хороші новини: ця різниця нівелювалася майже у всіх учасників із дерматитом до 14 років.

Більша вага

Вчені також виявили прямий зв'язок дерматиту та надмірної ваги у різних вікових групах. Поки невідомо, чи збережуться ці відмінності до дорослого віку. Щоб це з'ясувати, необхідні більші та триваліші спостереження.

Раніше дослідження, яке тривало 19 років, показало, що атопічний дерматит пов'язаний з психічними проблемами у підлітків.