Відомо, що діти рідше заражаються коронавірусом і найчастіше переносять його безсимптомно або дуже легко. Але це не означає, що COVID-19 не є небезпечним для них.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні брали участь 129 дітей, у яких був підтверджений COVID-19 в період з березня по листопад минулого року, середній вік – 11 років. Співвідношення дівчаток та хлопчиків було приблизно однаковим.

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Всю інформацію про самопочуття дітей автори дослідження отримували від їхніх педагогів і вихователів. Загальний термін спостереження з моменту постановки діагнозу склав 163 дні.

Постковідний синдром у дітей

Тільки 42% маленьких пацієнтів повністю одужали, більша частина дітей мали мінімум один симптом через 120 днів після виявлення COVID-19. У 36% з них був один-два ознаки постковідного синдрому, у 23% – три й більше.

Найчастіше діти скаржилися на:

безсоння (18,6%);

скутість і біль в грудях (14,7%);

закладеність носа (12,4%);

м'язові болі (10,1%);

швидку стомлюваність (10%);

проблеми з концентрацією уваги (10%).

Деякі діти повідомляли про постійну ломота в суглобах, головних болях і прискорене серцебиття. У 43% випадках симптоми постковідного синдрому були настільки серйозними, що заважали вести повноцінне життя.

Примітно, що симптоми long-covid виявлялися навіть у тих маленьких пацієнтів, які були безсимптомними носіями інфекції.