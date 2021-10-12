Діти мають такий же ризик зараження COVID-19, як і дорослі

В кінці минулого року вчені повідомляли, що діти не тільки легше переносять COVID-19, але і заражаються значно рідше дорослих. Нове дослідження показало, що ризик інфікування у дитини до 4 років практично такий, як у дорослого.

Перше спростування привабливої гіпотези про те, що діти менш вразливі до коронавірусу, опублікували Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) навесні цього року. За оцінками фахівців, реальний рівень інфікування в дитячій популяції може бути занижений в десять разів.

Також на тему: Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

Дослідження коронавірусу у дітей

У новому дослідженні група вчених з США розглянула випадки зараження 1236 людей в 310 сім'ях з дітьми в штатах Нью-Йорк і Юта. Фахівці виявили, що ризик інфікування в будинках, де є один або кілька хворих, становить не менше 52%.

Коли вчені проаналізували захворюваність за віковими групами, виявилося, що показники зараження на 1000 осіб виявилися практично ідентичним у всіх вікових групах, від дітей до 4 років до людей похилого віку.

Безсимптомний перебіг у дітей

При цьому поширеність симптомів COVID-19 дуже відрізнялася серед членів сім'ї різного віку. Чим молодший інфікований, тим вища ймовірність, що він перенесе інфекцію безсимптомно.

52% дітей до 4 років не мали ніяких ознак захворювання;

у віці 5 – 11 років кількість безсимптомних носіїв склало 50% від загального числа;

з 12 – 17 – 45%;

а серед дорослих людей від 18 років – 12%.

Наші результати показують, що у дітей і дорослих однакові показники захворюваності SARS-CoV-2, що підкреслює необхідність розширення показань до вакцин на молодші вікові групи. Ми також виявили, що діти частіше в порівнянні з дорослими переносять інфекцію безсимптомно, і необхідно мати більше даних про ризик зараження від безсимптомних носіїв,

– зазначили автори дослідження.

Раніше дослідники з Великої Британії виявили ще один вплив коронавірусу на здоров'я майбутніх дітей. Виявляється, він побічно зміцнює імунну систему плоду.