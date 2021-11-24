Нове дослідження дітей з ослаблений імунітетом

У новому дослідженні фахівці проаналізували медичні карти понад 1,5 тисяч пацієнтів до 19 років, які спостерігаються у 46 лікарнях Великобританії у зв'язку з різними хронічними захворюваннями. До аналізу включили дітей з діабетом, гастроентерологічними, онкологічними, нирковими, респіраторними та іншими хворобами.

Також на тему: Вплив звичайних коронавірусів формує імунітет проти SARS-CoV-2: дослідження

Протягом року добровольці заповнювали анкети про своє самопочуття та можливі симптоми COVID-19, а також періодично проходили ПЛР-тестування та тести на антитіла.

В результаті позитивний коронавірус підтвердився у 38 пацієнтів з вересня 2020 по березень 2021 – за цей період у Великобританії пройшли дві потужні хвилі епідемії.

Коронавірус не настільки небезпечний для дітей з обсаленим імунітетом

Четверо дітей потрапили до лікарні, проте жодного з них не було тяжких ускладнень. Смертельних випадків у цій групі не зареєстрували. За оцінками вчених, найчастіше заражались підлітки з імунодефіцитом.

Разом з тим у дітей з ослабленим імунітетом були нижчі у порівнянні зі здоровими дітьми показники серопозитивності, тобто вироблення антитіл. Так, серед пацієнтів, які отримали позитивний ПЛР-тест у ході дослідження, імунна відповідь виробилася лише у 50%.

Напередодні, у компаніях Pfizer та BioNTech оголосили перші результати довгострокового аналізу безпеки та ефективності вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 12 до 15 років. Дослідження свідчать, що препарат Comirnaty на 100% ефективні для цієї вікової групи.