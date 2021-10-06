Ці приголомшливі зміни не тільки загрожують навколишньому середовищу, вони негативно впливають на наше психічне здоров'я. Нове дослідження опублікували у журналі Science.

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Що відбувається вже зараз

Дослідники порівняли людину 1960 року народження з дитиною, якій у 2020 році було шість років. Вже зараз ця 6-річна дитина зазнає:

вдвічі більше тропічних циклонів та пожеж;

у три рази більше річкових повеней;

у чотири рази більше неврожаїв;

в п'ять разів більше засух.

Яка причина

Вчені пов'язують це зі швидкими темпами глобального потепління та з тим, що влади великих країн не в змозі домогтися необхідного скорочення забруднення. Також впливають і кліматичні події, такі як спека. Все це продовжуватиме зростати за частотою, інтенсивністю та тривалістю, кажуть вчені.

За словами авторів дослідження, діти молодшого покоління стикаються з "серйозною загрозою" для їхньої безпеки.

Хто постраждає найбільше

Дослідження показує, що екстремальні погодні явища можуть по-різному впливати на молоде покоління в різних регіонах світу. Люди, які до 2020 року на Близькому Сході та у Північній Африці були молодшими 25 років, швидше за все, будуть відчувати більший вплив екстремальних кліматичних явищ у порівнянні з іншими регіонами.

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Дослідники кажуть, що в цілому молоді покоління в країнах з низьким рівнем доходу будуть відчувати погіршення клімату швидше, ніж їхні однолітки в заможніших країнах.