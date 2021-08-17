Вчені скористувались даними про позитивні тести на коронавірус, які отримали в провінції Онтаріо з 1 червня по 31 грудня 2020 року. Вони фокусувалися на поширенні інфекції в 6280 сім'ях, в яких першим хворим була дитина.

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Автори дослідження виявили всі зараження в цих сім'ях протягом двох тижнів після першого захворювання.

Як часто діти заражають рідних коронавірусом

У більшості випадків діти нікого не заражали.

Інфікування хоча б одного члена сім'ї відбувалося у 27,3% випадків.

Підлітки передали інфекцію у 38% випадків SARS-CoV-2.

Діти віком до 3 років – у 12%.

Чому діти заражають дорослих

Однак ймовірність зараження від інфікованої дитини молодше трьох років була на 40% вища, ніж від підлітка. Вчені пояснюють це тим, що маленьким дітям набагато частіше контактують з дорослими. Крім того, вони частіше беруть руки в рот, що може сприяти поширенню вірусу.

Крім поведінкових факторів, роль можуть грати й біологічні. Наприклад, є підстави вважати, що маленькі діти здатні виділяти більшу кількість вірусів, ніж підлітки.

Результати дослідження можуть бути трохи спотворені. Річ у тому, що діти під час пандемії незвично багато часу проводять удома: часто не ходять в садочок, їхні контакти з іншими дітьми обмежують.

Недавнє дослідження також показало, що у всіх дітей, які народилися під час пандемії, були значно нижчими всі розумові показники. Чим нижчим був рівень соціально-економічного становища батьків, тим гірше були у дитини інтелектуальні, когнітивні, вербальні та рухові здібності.