У Дніпрі лікарям вдалось врятувати породіллю з тяжкою пневмонією, спричиненою COVID-19. Легені пацієнтки були майже повністю уражені.

Джерело: ТСН

Що відомо про порятунок породіллі

З Павлограда до Дніпра 39-річну вагітну доправили у вкрай тяжкому стані. Життя жінки та дитини було під загрозою, лікарі вирішили терміново робили кесарів розтин.

Читайте також В Україні вперше виявили хантавірус: інфікувався чоловік з Львівщини

Тиждень немовля перебувало у реанімації, коронавірусу у дитинки не виявили.

Поки мама боролась за життя, за дитиною доглядав тато. Наразі жінка одужала, каже, щаслива, що вижила.

Насправді навчитися дихати – це дуже важко. Тому, будь ласка, дуже прошу – одягайте маски!,

– закликала породілля.

Довідка: Станом на 26 січня в Україні інфікувалися коронавірусом 1 мільйон 197 тисяч 107 людей, з них видужали – 965 835 хворих, померли від ускладнень хвороби – 22 057 пацієнтів. Більше про те, як змінилась епідеміологічна ситуація за добу читайте тут.

Що відомо про вагітність та коронавірус

Ризики інфікуватися коронавірусом у вагітних такі ж, як і у всіх інших. Тому важливо дотримуватись карантинних обмежень та мінімізувати ризики інфікування.

Діти народжені від хворих на COVID-19 жінок можуть не заразитись від матері.

Матерям з коронавірусом не рекомендують відмовлятись від грудного вигодовування. Коронавірус не передається через грудне молоко.

У Болгарії народилася дитина з антитілами до коронавірусної інфекції. Мама малюка хворіла на COVID-19.

Зверніть увагу Вагітні з COVID-19 частіше потрапляють у реанімацію та народжують передчасно: велике дослідження