"Дитина задихалась в утробі": у Дніпрі врятували породіллю з тяжкою пневмонією COVID-19
У Дніпрі лікарям вдалось врятувати породіллю з тяжкою пневмонією, спричиненою COVID-19. Легені пацієнтки були майже повністю уражені.
Джерело: ТСН
Що відомо про порятунок породіллі
З Павлограда до Дніпра 39-річну вагітну доправили у вкрай тяжкому стані. Життя жінки та дитини було під загрозою, лікарі вирішили терміново робили кесарів розтин.
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Тиждень немовля перебувало у реанімації, коронавірусу у дитинки не виявили.
Поки мама боролась за життя, за дитиною доглядав тато. Наразі жінка одужала, каже, щаслива, що вижила.
Насправді навчитися дихати – це дуже важко. Тому, будь ласка, дуже прошу – одягайте маски!,
– закликала породілля.
Що відомо про вагітність та коронавірус
- Ризики інфікуватися коронавірусом у вагітних такі ж, як і у всіх інших. Тому важливо дотримуватись карантинних обмежень та мінімізувати ризики інфікування.
- Діти народжені від хворих на COVID-19 жінок можуть не заразитись від матері.
- Матерям з коронавірусом не рекомендують відмовлятись від грудного вигодовування. Коронавірус не передається через грудне молоко.
- У Болгарії народилася дитина з антитілами до коронавірусної інфекції. Мама малюка хворіла на COVID-19.
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