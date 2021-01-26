"Дитина задихалась в утробі": у Дніпрі врятували породіллю з тяжкою пневмонією COVID-19

У Дніпрі лікарям вдалось врятувати породіллю з тяжкою пневмонією, спричиненою COVID-19. Легені пацієнтки були майже повністю уражені.
Джерело: ТСН
З Павлограда до Дніпра 39-річну вагітну доправили у вкрай тяжкому стані. Життя жінки та дитини було під загрозою, лікарі вирішили терміново робили кесарів розтин.
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Тиждень немовля перебувало у реанімації, коронавірусу у дитинки не виявили.
Поки мама боролась за життя, за дитиною доглядав тато. Наразі жінка одужала, каже, щаслива, що вижила.
Насправді навчитися дихати – це дуже важко. Тому, будь ласка, дуже прошу – одягайте маски!,
– закликала породілля.
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