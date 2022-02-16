У дитсадку на Львівщині спалах кишкової інфекції, є госпіталізовані

У місті Турка, що у Львівській області, у дитсадку зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Загалом постраждали 4 дошкільнят.

Масове отруєння дітей зафіксували у місцевому дитсадку №1. Відомо, що діти занедужали ще 12 лютого. Трьох пацієнтів госпіталізували до лікарень.

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Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей дитячого дошкільного закладу № 1 відділу освіти та культури Турківської міської Ради за адресою: Самбірський район, місто Турка, вулиці Молодіжна, 4. Постраждало 4 дітей, які захворіли 12.02.22 року,

– йдеться в повідомленні.

Як малеча переносить хворобу

У хворих зафіксували:

блювоту,

діарею,

температуру тіла 38 – 39 градусів.

Трьох дітей госпіталізували у стані середньої важкості в інфекційне відділення КНП "Самбірська ЦРЛ". Одна дитина переносить інфекцію легко та перебуває на амбулаторному лікуванні.

Фахівці визначають причини спалаху

Фахівці розпочали розслідування причин та умов виникнення спалаху. У дитсадку вже розпочались протиепідемічні заходи.