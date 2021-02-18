В одному з дитсадочків Тернополя виявили спалах кишкової інфекції. Кількість захворілих дітей поки що невідома.

Спалах гострої кишкової інфекції зареєстрували 18 лютого. Всі потерпілі є вихованцями однієї групи дитячого садка.

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Фахівці з ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" вже розпочали епідрозслідування. Але відомо, що спалах кишкової інфекції спричинений ротавірусом.

З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено заключну дезінфекцію.,

– йдеться в повідомленні.

Ротавірусна інфекція – це Ротавірусна інфекція – поширене висококонтагіозне інфекційне гостре кишкове захворювання. Це захворювання відоме під назвами шлунковий чи кишковий грип, ротавірусний гастроентерит, ротавірус.

Де можна підхопити ротавірус:

Джерело: Вікіпедія

Під час купання в водоймах, забруднених скиданням не знешкоджених стічних вод;

Потрапляння збудника в систему центрального водопроводу, використання такої води для приготування їжі, миття посуду тощо;

Вживаючи інфіковані продукти;

Контактуючи з хворою людиною;

У лікарні.

Найчастіше хвороба поширюється серед дітей. Джерелом інфекції переважно стає інфікована дитина.