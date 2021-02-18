У дитсадку Тернополя спалах кишкової інфекції: причина

Джерело:ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України"
В одному з дитсадочків Тернополя виявили спалах кишкової інфекції. Кількість захворілих дітей поки що невідома.
Спалах гострої кишкової інфекції зареєстрували 18 лютого. Всі потерпілі є вихованцями однієї групи дитячого садка.
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Фахівці з ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" вже розпочали епідрозслідування. Але відомо, що спалах кишкової інфекції спричинений ротавірусом.
З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено заключну дезінфекцію.,
– йдеться в повідомленні.
Джерело: Вікіпедія
Найчастіше хвороба поширюється серед дітей. Джерелом інфекції переважно стає інфікована дитина.