У дитсадку Тернополя зафіксували спалах кишкової інфекції
У дошкільному навчальному закладі Тернополя шестеро дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію. Дві дитини з них наразі перебувають у лікарні.
Джерело:ДСНС
Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначила, що діти заразилися у віці від 3 до 7 років.
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Двоє з дітей були госпіталізовані, четверо – лікуються амбулаторно.
Стан здоров'я хворих задовільний. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів,
– додали у ДСНС.
Що відомо про попередні випадки зараженя
- До слова, це не перший випадок спалаху гострої кишкової інфекції в дитячих садах Тернопільської області.
- Минулого тижня в одному з дитсадків Тернополя вже заразилися відразу 11 дітей.
- Згодом у ДСНС зафіксували черговий спалах уТернопільській області в дитсадку Джурина, де захворіло 9 дітей.
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