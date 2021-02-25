У дошкільному навчальному закладі Тернополя шестеро дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію. Дві дитини з них наразі перебувають у лікарні.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначила, що діти заразилися у віці від 3 до 7 років. Читайте також Дослідження підтвердило, що печія пов'язана з двома видами раку Двоє з дітей були госпіталізовані, четверо – лікуються амбулаторно. Стан здоров'я хворих задовільний. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів,

– додали у ДСНС. Що відомо про попередні випадки зараженя До слова, це не перший випадок спалаху гострої кишкової інфекції в дитячих садах Тернопільської області.

Минулого тижня в одному з дитсадків Тернополя вже заразилися відразу 11 дітей.

Згодом у ДСНС зафіксували черговий спалах уТернопільській області в дитсадку Джурина, де захворіло 9 дітей.