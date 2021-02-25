У дитсадку Тернополя зафіксували спалах кишкової інфекції

25 лютого 2021 , 12:59
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Джерело:

ДСНС

У дошкільному навчальному закладі Тернополя шестеро дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію. Дві дитини з них наразі перебувають у лікарні.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначила, що діти заразилися у віці від 3 до 7 років.

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Двоє з дітей були госпіталізовані, четверо – лікуються амбулаторно.

Стан здоров'я хворих задовільний. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів,
– додали у ДСНС.

Що відомо про попередні випадки зараженя

  • До слова, це не перший випадок спалаху гострої кишкової інфекції в дитячих садах Тернопільської області.
  • Минулого тижня в одному з дитсадків Тернополя вже заразилися відразу 11 дітей.
  • Згодом у ДСНС зафіксували черговий спалах уТернопільській області в дитсадку Джурина, де захворіло 9 дітей.