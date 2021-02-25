У дитсадку Тернополя зафіксували спалах кишкової інфекції

Джерело:ДСНС
У дошкільному навчальному закладі Тернополя шестеро дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію. Дві дитини з них наразі перебувають у лікарні.
Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначила, що діти заразилися у віці від 3 до 7 років.
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Двоє з дітей були госпіталізовані, четверо – лікуються амбулаторно.
Стан здоров'я хворих задовільний. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів,
– додали у ДСНС.