Відомо, що ангіограф дає змогу проводити високоточну діагностику судин різного діаметру, а також виконувати безпосередні втручання у випадку тромбозу чи розриву судин, інсульту чи інфаркту.

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"Кошти на ангіограф лікарня отримала у межах співпраці уряду Тайваню та Першого медичного об‘єднання Львова", – розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він також зазначив, що вартість апарату 800 тисяч доларів.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України дитяча лікарня у Львові постійно приймає евакуйованих поранених діток. Там встигли пролікувати понад 700 малюків.

Лікарі зазначають, що зараз набагато більше дітей із серцевими патологіями потребують термінової допомоги, адже частина українських клінік через війну вимушено призупинила роботу.

Яка ситуація у Львові: останні новини

Служба безпеки України продовжує здійснювати операції з виявлення зловмисників. Цього разу затримали чоловіка, який коригував ракетні обстріли росіян по Львову. 47-річний львів'янин передавав спецслужбам Росії інформацію щодо результатів ракетних обстрілів по Львову. Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області.

27 травня Львів відвідала Свенья Шульце — міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Вона зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим. На зустрічі розповіла про те, що надалі допомога від Німеччини відбуватиметься напряму між містами-партнерами двох країн.

За 90 днів через Львів пройшло 5 мільйонів українців, за орієнтовними даними. Понад 2 мільйони частково залишались у місті, адже хтось на день, а хтось на тиждень залишався у Львові, тому потрібно було розв'язувати питання із проживанням.

До Львова привозять поранених людей, яких евакуювали з територій, де ведуться бойові дії. І найчастіше це не військові, а цивільні люди, які постраждали від війни. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосиив, що міжнародна спільнота трохи шокована, але у Львові з військовими травмами в 5 разів більше цивільного населення, ніж бійців.

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