Деяких з них потім знайшли мертвими. Дані сумної статистики наводять станом на 30 липня 2021 року.

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Дитяча смертність у 2020 році

Всього, протягом 2020 року в Україні померли 3 350 дітей у віці до 17 років. З них через зовнішні причини померли 756 дітей.

Головні причини смертей:

  • внаслідок ДТП загинула 181 дитина;
  • утопились – 131;
  • через навмисне самоушкодження – померли 94 дитини;
  • через пошкодження з невизначеним наміром – 91 дитина;
  • в результаті отруєння димом або через вогонь – 34 дитини;
  • через отруєння невідомими речовинами – 34 дитини;
  • в результаті нападу – загинули 33 дитини;
  • померли від падіння – 29 дітей;
  • через алкогольне отруєння – 3 дітей;
  • через отруєння алкоголем з невизначеними намірами – 2 дітей;
  • ще 126 дітей загинули через інші зовнішні причини.

Зниклі діти

В Україні є також невтішні дані щодо кількості зниклих дітей, деяких з них потім знайшли мертвими. Загалом, за попередній рік надійшло 14 666 заяв про зникнення дітей. Вдалося відшукати – 14 476 дітей (враховуючи дітей, оголошених у розшук за попередні роки).

Ще 11 дітей, на жаль, знайшли мертвими. Досі у розшуку – 14 дітей.

За перше півріччя 2021 року:

  • надійшло 7 232 заяви про зникнення дітей;
  • знайшли – 7 158 дітей;
  • на жаль, 13 – виявили мертвими;
  • досі у розшуку – 6.


Причини смерті дітей в Україні / Інфографіка 24 канал / Джерело Слово і діло

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Дитяча смертність у світі

  • За останні 30 років рівень смертності дітей віком до 5 років знизився на 59%. Такі дані наводить ЮНІСЕФ.
  • Втім, однаково цей показник залишається високим. Так, у 2019 році у всьому світі від причин, яким можна було запобігти або виліковних хвороб померли 7,4 мільйона дітей віком до 14 років.
  • При цьому рівень смертності дітей в Африці приблизно в 9 разів вище, ніж в Європі.
  • Станом на 2019 рік найвищий коефіцієнт смертності дітей до 5 років був у Нігерії і Сомалі – 117. У першу десятку лідерів цього сумного рейтингу увійшли Чад, ЦАР, Сьєрра-Леоне, Гвінея, Південний Судан, Малі, Бенін і Буркіна-Фасо.